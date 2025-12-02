Серена Уильямс может возобновить карьеру в 44 года

Теннисистка завершила карьеру в 2022 году

Редакция сайта ТАСС

Серена Уильямс © Matthew Stockman/ Getty Images

ТАСС, 2 декабря. Четырехкратная олимпийская чемпионка, победительница 23 турниров Большого шлема в одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс может возобновить профессиональную карьеру. Об этом сообщает на своем сайте журналист Бен Ротенберг.

Сообщается, что несколько месяцев назад Уильямс подала заявку на восстановление и была включена в списки антидопингового тестирования. Спортсменка завершила карьеру в 2022 году.

Уильямс 44 года, на ее счету 73 титула Женской теннисной ассоциации. Она занимает второе место по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, американка уступает только австралийской теннисистке Маргарет Корт (24). Уильямс семь раз выигрывала Открытый чемпионат Австралии, трижды - Открытый чемпионат Франции, семь раз - Уимблдон и шесть раз - Открытый чемпионат США.

Также на ее счету три золотые медали Олимпийских игр в парном разряде, одна - в одиночном. В парном разряде Уильямс выиграла 14 турниров Большого шлема. Американка является единственной теннисисткой в истории, выигравшей карьерный "Золотой шлем" (победы в четырех турнирах Большого шлема и на Олимпиаде) в одиночном и парном разрядах.