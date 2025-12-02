"Локомотив" потерпел пятое поражение в шести последних матчах КХЛ

Ярославская команда в овертайме уступила петербургскому СКА

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Локомотива" Даниил Исаев © Валерия Калугина/ ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Петербургский СКА одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 4:3 в овертайме в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ярославле.

Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Брендэн Лайпсик (22-я минута), Сергей Плотников (36), Андрей Педан (59) и Марат Хайруллин (64). У "Локомотива" отличились Никита Черепанов (7), Александр Радулов (33) и Максим Шалунов (49). Хоккеист "Локомотива" Максим Березкин сделал 100-ю результативную передачу в КХЛ.

"Локомотив" потерпел пятое поражение в шести последних матчах регулярного чемпионата, единственная победа на этом отрезке была одержана над новосибирской "Сибирью" (4:1) 24 ноября. СКА победил в седьмой раз за последние девять игр в КХЛ. "Локомотив" располагается на 3-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 44 очка в 34 матчах. На счету СКА 34 очка в 30 играх и 7-е место на Западе.

В следующем матче "Локомотив" 4 декабря в гостях сыграет с хабаровским "Амуром", СКА в тот же день на выезде встретится с "Адмиралом" из Владивостока.