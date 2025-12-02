Бюст в честь Светланы Хоркиной открыли на Аллее спортивной славы ЦСКА

Светлана Хоркина © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия бюста в честь двукратной олимпийской чемпионки и девятикратной чемпионки мира по спортивной гимнастике Светланы Хоркиной прошла в понедельник на Аллее спортивной славы Центрального спортивного клуба армии.

В церемонии приняли участие руководство клуба ЦСКА, ветераны клуба, дети из "Юнармии", представители Федерации гимнастики России.

"Для меня это по-настоящему исторический момент, - призналась Хоркина. - Много лет назад я присягнула Центральному спортивному клубу армии и до конца жизни буду делать все возможное, чтобы наши армейские спортсмены, гимнасты, наши дети высоко несли флаг нашего клуба и флаг нашей страны. Все наши стремления нацелены только на одно - чтобы наша страна, наши спортсмены вернулись на международную арену в полном соответствии со всеми правилами международного спорта, с Олимпийской хартией, чтобы у нас были свои символы, которые мы любим, которые в сердце каждого спортсмена, - это флаг и гимн нашей любимой страны, ради которой мы отдаем наше детство, юность и взрослые годы".

Хоркина изображена на бюсте совсем юной девушкой, что очень выделяет его в череде "исполинов" российского спорта - Всеволода Боброва, Станислава Жука, Юрия Власова, Виктора Капитонова, Владислава Третьяка, Анатолия Тарасова, Вячеслава Фетисова и многих других выдающихся личностей, творивших национальную спортивную историю. Ближайшие "соседи" Хоркиной в бронзе - борцы Александр Иваницкий и Михаил Мамиашвили.

"Что ни фамилия - легенды, и я, скромная, собственной персоной стою в этом ряду, - рассказала Хоркина ТАСС после церемонии. - Я об этом мечтала, я сегодня честно в этом признаюсь. Но я принимаю как аванс, я еще много чего должна сделать. Я изображена какой-то юной, но это и правильно - я в 17 лет выиграла первую свою золотую [медаль]. Мне нравится, что у нее тот взгляд, который знает весь мир. Целеустремленный, тот, который должен быть у победителя. Я благодарна исполнителю этого бюста".

Аллея спортивной славы ЦСКА объединяет имена легендарных армейских спортсменов, внесших вклад в развитие спорта и укрепление спортивных традиций клуба.