Холанд быстрее всех забил 100 голов в Английской премьер-лиге

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" забил 100-й гол в своем 111-м матче в чемпионате Англии

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд © Justin Setterfield/ Getty Images

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд установил рекорд Английской премьер-лиги (АПЛ) по количеству матчей, затраченных для преодоления отметки в 100 забитых мячей.

Данное достижение покорилось Холанду в выездном матче 14-го тура против "Фулхэма". Для этого футболисту потребовалось 111 игр. Предыдущее достижение принадлежало английскому форварду Алану Ширеру и было установлено в 1995 году. Он забил первые 100 голов в турнире за 124 встречи.

Холанду 25 лет, он перешел в "Манчестер Сити" в июле 2022 года. Вместе с клубом норвежец дважды стал чемпионом Англии, по разу выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. Ранее он выступал за германскую "Боруссию" из Дортмунда, вместе с которой завоевал Кубок Германии. До этого норвежский нападающий защищал цвета австрийского "Зальцбурга". В Австрии он дважды становился чемпионом страны и обладателем кубка.