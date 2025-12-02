"Барселона" обыграла "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 3:1

МАДРИД, 3 декабря. /ТАСС/. "Барселона" дома со счетом 3:1 обыграла "Атлетико" в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча прошла на стадионе "Камп Ноу".

В составе победителей голы забили Рафинья (26-я минута), Дани Ольмо (65) и Ферран Торрес (90+6). У "Атлетико" отличился Алекс Баэна (19). На 36-й минуте нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский не реализовал пенальти, пробив выше ворот.

"Барселона" укрепилась на первом месте турнирной таблицы чемпионата Испании, команда набрала 37 очков и продлила победную серию в турнире до пяти игр. Каталонцы на четыре очка опережают идущий вторым "Реал", который проведет свой матч 19-го тура 3 декабря, команда в гостях сыграет с "Атлетиком". "Атлетико" идет на четвертом месте с 31 очком, мадридцы прервали свою серию из семи побед во всех соревнованиях.

В следующем матче чемпионата "Барселона" на выезде сыграет с "Бетисом", "Атлетико" в гостях встретится с "Атлетиком". Обе игры пройдут 6 декабря.