Шайба Гаврикова в овертайме принесла "Рейнджерс" победу над "Далласом"

Встреча завершилась со счетом 3:2

Хоккеисты "Рейнджерс" Владислав Гавриков и Артемий Панарин © Sarah Stier/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Даллас" в овертайме со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Карсон Суси (7-я минута), Уилл Кайлли (58) и Владислав Гавриков (62). У проигравших отличились Кайл Капобьянко (10) и Микко Рантанен (50). Нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин сделал две результативные передачи, вратарь хозяев Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 25. По итогам встречи защитника Гаврикова признали первой звездой, Шестеркина - второй.

Панарин довел количество очков в регулярном чемпионате до 28 (8 голов + 20 передач), благодаря чему единолично возглавил список лучших бомбардиров команды и вышел на чистое третье место по этому показателю среди россиян, опередив нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина (6+20). Его опережают только форвард "Тампы" Никита Кучеров (11+21) и нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов (17+14).

"Даллас" занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 39 очками в 27 матчах. У команды прервалась серия побед, которая насчитывала четыре игры. "Рейнджерс" располагаются на предпоследней, 7-й позиции Столичного дивизиона, набрав 30 очков после 28 встреч. В следующем матче "Даллас" в ночь на 4 декабря по московскому времени встретится на выезде с "Нью-Джерси", "Рейнджерс" днем позднее сыграют в гостях против "Оттавы".

В других матчах игрового дня "Бостон" на чужом льду проиграл "Детройту" (4:5), у гостей шайбу забросил нападающий Марат Хуснутдинов, "Оттава" в чужих стенах была сильнее "Монреаля" (5:2), голом отметился защитник Артем Зуб, "Флорида" дома уступила "Торонто" (1:4), вратарь хозяев Сергей Бобровский совершил 26 сейвов, "Нэшвилл" дома справился с "Калгари" (5:1), в составе победившей команды форвард Федор Свечков сделал результативную передачу.