Футболистов Скопинцева и Рассказова внесли в базу "Миротворца"

Им вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также поддержку проведения специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

Футболист "Динамо" Дмитрий Скопинцев © Александр Щербак/ ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Победитель Кубка России в составе московского "Спартака" Николай Рассказов и двукратный бронзовый призер Российской премьер-лиги вместе со столичным "Динамо" Дмитрий Скопинцев включены в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Также в базу внесены несколько футболистов самарских "Крыльев Советов", среди которых Владимир Хубулов, Максим Витюгов, Роман Евгеньев, Сергей Бабкин. Им вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также поддержку проведения специальной военной операции. Причиной для включения в базу стало участие спортсменов в форуме "Россия - спортивная держава". По аналогичным причинам в базу включены российские баскетболистки Екатерина Федоренкова, Инна Фастова и Юлия Полуянова.

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.