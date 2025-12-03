Врач ЦСКА Безуглов считает престижной номинацию на приз ТАСС "За верность"

Он вошел в число номинантов в категории "За выдающиеся достижения в жизни"

Редакция сайта ТАСС

Эдуард Безуглов © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Попадание в число номинантов на приз "За верность" имени бывшего футболиста столичного "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова является престижным событием для врача ЦСКА Эдуарда Безуглова. Об этом он рассказал ТАСС.

Безуглов вошел в число номинантов в категории "За выдающиеся достижения в жизни". На приз также претендуют Дмитрий Лебедев, Сергей Путилин и Янис Шебут.

"Стать номинантом такой премии очень приятно и престижно. Среди других номинантов очень достойные люди и профессионалы, которые каждый день делают наш футбол лучше, - сказал Безуглов. - Уверен, что премия станет традиционной и сможет объединить людей, действительно любящих футбол в самых разных его проявлениях".

Победители будут выбраны решением жюри, в которое входят президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, министр спорта РФ Михаил Дегтярев, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев. Имена обладателей первых призов "За верность" станут известны в ходе церемонии вручения премии, которая пройдет 4 декабря.

Приз был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело" в августе 2024 года. Приз будет вручаться в каждой из трех футбольных лиг (премьер-лига, первая и вторая) за выдающиеся достижения в спорте и исключительную верность футболу и своему клубу. Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщики независимо от клубных пристрастий. По словам Дегтярева, приз поможет молодежи выбрать правильные моральные ориентиры среди футболистов.