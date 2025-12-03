Овечкин сделал две голевые передачи в матче НХЛ с "Лос-Анджелесом"

Форвард "Вашингтона" набирает очки на протяжении пяти матчей

Форварды "Вашингтона" Александр Овечкин и Том Уилсон © AP Photo/ Mark J. Terrill

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. "Вашингтон" победил "Лос-Анджелес" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей голы забили Том Уилсон (15-я минута), Энтони Бовиллье (42) и Алексей Протас (59). В составе проигравших отличился Адриан Кемпе (26).

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин сделал две результативные передачи. Российский нападающий продлил серию с очками до пяти матчей. Всего на его счету 27 очков (12 голов + 15 передач) в 27 матчах регулярного чемпионата. Среди россиян он вышел на чистое четвертое место, обойдя нападающего "Питтсбурга" Евгения Малкина (6+20). Тройку лидеров составляют нападающие Никита Кучеров (11+21), Кирилл Капризов (17+14) и Артемий Панарин (8+20).

Овечкин довел количество очков в гостевых матчах регулярных чемпионатов НХЛ до 800 (463+337), став седьмым игроком, которому удалось сделать подобное. Прежде до этой отметки добирались канадские нападающие Уэйн Гретцки (1 298; 402+896), Марк Мессье (880; 311+569), Стив Айзерман (857; 362+495), Рон Фрэнсис (820; 251+569), Марсель Дионн (811; 346+465), а также чешский форвард Яромир Ягр (860; 355+505).

"Вашингтон" занимает 2-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 34 очка в 27 матчах. "Лос-Анджелес" располагается на 3-й строчке Тихоокеанского дивизиона с 31 очком по итогам 26 встреч. В следующем матче "Вашингтон" утром 4 декабря по московскому времени сыграет в гостях против "Сан-Хосе", "Лос-Анджелес" днем позднее примет "Чикаго".