Ремпал отметил, что Овечкин всегда получает удовольствие от хоккея

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин получает удовольствие от хоккея каждый день. Такое мнение ТАСС высказал начинавший текущий сезон в системе "Вашингтона" форвард Шелдон Ремпал, ныне выступающий за уфимский "Салават Юлаев".

30-летний канадец участвовал в тренировочном лагере "Вашингтона" этой осенью, но не пробился в основной состав команды.

"Это было круто, было действительно здорово работать с ним. Он - легенда хоккея, - сказал Ремпал об Овечкине. - Вы можете видеть, как он получает удовольствие от игры каждый день. Не только на льду, но и далеко за пределами площадки. Было здорово присутствовать с ним в качестве игрока - мне это определенно нравилось".

"Вашингтон" дважды выставлял Ремпала на драфт отказов - в начале и середине октября. Во второй раз он был выставлен на драфт с целью расторжения контракта. В начале ноября он подписал контракт с "Салаватом Юлаевым", за который играл в прошлом сезоне и стал тогда лучшим бомбардиром плей-офф.

"Я думаю, вернуться было верным решением. Мне нравится Уфа, город, эти болельщики, тренерский штаб отличный, весь сервис", - отметил Ремпал.