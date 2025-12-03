Футболист Баринов не станет продлевать контракт с "Локомотивом"

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона

Дмитрий Баринов © Михаил Терещенко/ ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Полузащитник и капитан московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов не станет продлевать контракт с командой. Об этом сообщил "Спорт-Экспресс".

По информации источника, в среду футболист ответил отказом на финальное предложение о продлении соглашения, которое истекает по окончании нынешнего сезона.

Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива", за основную команду которого провел 273 матча в различных турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 27 голевыми передачами. В составе клуба футболист трижды выиграл Кубок России (2017, 2019, 2021) и по разу - чемпионат (2018) и суперкубок страны (2019).

За сборную России Баринов принял участие в 23 играх, записав на свой счет 2 результативных паса. Вместе с национальной командой он участвовал в финальной части чемпионата Европы, который прошел летом 2021 года. На этом турнире сборная России выиграла один матч из трех и не смогла выйти из группы.