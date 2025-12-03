Сборная России по футзалу сыграет с командой Узбекистана

Соперники проведут два матча в Бухаре

Редакция сайта ТАСС

© Гавриил Григоров/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футзалу проведет два матча с национальной командой Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Встречи состоятся в Бухаре 19 и 21 декабря. Начало обеих игр запланировано на 15:00 мск.

В состав вошли 23 футболиста. Среди них вратари Кирилл Щурок ("Ухта") Денис Субботин ("Тюмень") и Дмитрий Юдин ("Сибиряк", Новосибирск) и полевые игроки Андрей Павлов, Сергей Денисов, Владислав Мусин-Пушкин (все - "Ухта"), Александр Пирогов, Андрей Понкратов, Павел Карпов (все - "Газпром-Югра", Югорск), Даниил Ильин, Янар Асадов, Артем Ниязов (все - КПРФ, Москва), Камиль Герейханов ("Семей", Семей, Казахстан), Максим Окулов, Азиз Муждаков ("Кристалл", Санкт-Петербург), Руслан Кудзиев, Денис Поваров ("Норильский Никель", Норильск), Антон Соколов, Григорий Валеев, Егор Шишкин (все - "Синара", Екатеринбург), Кирилл Суханов ("Тюмень"), Александр Гребенщиков ("Торпедо", Нижний Новгород) и Роман Иванин ("Новая Генерация", Сыктывкар).

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.