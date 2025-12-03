Тарасова надеется, что тренер и мать Костылевой помирятся ради фигуристки

Ранее тренер спортсменки Евгений Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки из-за жестокого обращения с ребенком

Редакция сайта ТАСС

Елена Костылева © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренер фигуристки Елены Костылевой Евгений Плющенко и ее мать Ирина Костылева должны пойти навстречу друг другу ради спортсменки. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее Telegram-канал официального фан-клуба Костылевой сообщил, что спортсменка не примет участия в Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге по состоянию здоровья. Турнир пройдет 6 декабря.

"Дай бог, она будет чувствовать себя хорошо. На мой взгляд, она лучшая девочка, родилась с такими уникальными данными, - сказала Тарасова. - Про такого ребенка можно говорить, что он умеет все, это редкость. Она как раз умеет все, она очень способная, талантливая девочка, и очень жалко, что она заболела. Мы желаем ей скорейшего выздоровления и хорошего настроения в ее семье вместе с ее педагогом. Это их личное дело, и ради Лены они должны пойти друг другу навстречу".

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу.

Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.