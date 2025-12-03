Мать Костылевой сообщила, сколько Плющенко заплатил за лечение фигуристки

Спортсменка пропустит Кубок Первого канала среди юниоров в Калуге по состоянию здоровья

Елена Костылева © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Тренер Евгений Плющенко заплатил порядка 150 тыс. рублей за лечение фигуристки Елены Костылевой. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки Ирина Костылева.

Ранее Telegram-канал официального фан-клуба Костылевой сообщил, что спортсменка не примет участия в Кубке Первого канала среди юниоров в Калуге по состоянию здоровья. Турнир пройдет 6 декабря.

"У Лены все хорошо, мы уехали в Воронеж. Пока отдыхаем, приходим в себя, мы пока взяли паузу, никаких действий не предпринимаем. На Кубке Первого канала среди юниоров Лена не выступит, я очень рада, что место достается Маргарите Базылюк, пусть ей повезет. У Лены хорошая МРТ, сейчас остаточное явление воспалительного процесса внутри колена, порядка 150 тыс. рублей заплатил за лечение Плющенко", - сказала Ирина Костылева.

"Еще вчера была температура, сегодня температуры нет, слава богу. Сейчас папа отвез ее в торговый центр, Лена погуляет с подругой. Пока Лена на лед не выходила, может, если доктор подтвердит, выйдем на полчаса на частном льду, чтобы раскатать коньки", - добавила собеседница ТАСС.

14-летняя Костылева является победительницей первенства России среди юниоров и финала Гран-при страны среди юниоров. В нынешнем сезоне она выиграла юниорский этап Гран-при в Москве.

25 ноября Плющенко сообщил, что направил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на мать спортсменки из-за жестокого обращения с ребенком. Плющенко также утверждает, что Ирина Костылева регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренеров, других спортсменов и их родителей. По словам Плющенко, в его распоряжении есть видеоматериалы, подтверждающие случаи физического воздействия на фигуристку со стороны матери, при этом подчеркивается, что Ирина Костылева уже стоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Кроме того, Плющенко пожаловался на съемку Ириной Костылевой детей, занимающихся в "Ангелах Плющенко", а также обвинил мать фигуристки в клевете в отношении тренерского штаба академии.