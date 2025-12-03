Шишкарев заявил, что сделает все для возвращения гандболистов на соревнования

В среду глава Федерации гандбола России провел рабочую встречу с министром спорта РФ и главой Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым

Редакция сайта ТАСС

Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федерация гандбола России (ФГР) сделает все от себя зависящее для того, чтобы процесс возвращения сборных на международные турниры наступил как можно быстрее. Об этом заявил председатель высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

В среду состоялась рабочая встреча Шишкарева с министром спорта РФ и главой Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым.

"Мы регулярно общаемся с Михаилом Владимировичем Дегтяревым, сегодня в рамках официальной встречи также обсудили целый ряд насущных вопросов, главный из которых связан с возвращением российских клубов и сборных на международную арену. Не секрет, что Федерация гандбола России активно работает в этом направлении. Во второй половине декабря мы планируем посетить Египет, где состоится очередной конгресс Международной федерации гандбола, на котором пройдут выборы главы этой организации. Будем делать все от нас зависящее, чтобы процесс возвращения наступил как можно быстрее, при этом мы констатировали, что нам удалось сохранить достойный уровень конкуренции во внутрироссийских турнирах. Я проинформировал министра спорта о том, что было сделано за последнее время в плане развития нашего вида спорта, затронули вопросы спортивной инфраструктуры, состояния арен, где проходят гандбольные матчи, и, в частности, обсудили этапы строительства нового дворца спорта в Саратове", - сказал Шишкарев.

Также глава ФГР отметил, что в 2026 году исполнится 10 лет с момента завоевания женской сборной России золотых медалей на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. "Это знаменательная дата не только для гандбола, но и для всего российского спорта. Мы договорились активно взаимодействовать при подготовке ряда мероприятий, посвященных этому событию. Думаю, что в конце декабря сможем подробно об этом рассказать, подводя итоги уходящего года", - резюмировал Шишкарев.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.