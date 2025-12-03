Los Angeles Times: чемпион НБА 2004 года Кэмпбелл умер в возрасте 57 лет

Причина смерти не уточняется

Элден Кэмпбелл © Robert Laberge/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Бывший игрок клубов Национальной баскетбольной ассоциации Элден Кэмпбелл скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщило издание Los Angeles Times.

Причина смерти Кэмпбелла не уточняется.

Кэмпбелл был выбран "Лос-Анджелес Лейкерс" на драфте НБА 1990 года под 27-м номером. Он выступал за клуб с 1990 по 1999 год. Также он играл за "Шарлотт", "Нью-Орлеан", "Сиэтл", "Нью-Джерси" и "Детройт", в составе которого в 2004 году стал чемпионом НБА.