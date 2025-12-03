Клуб НХЛ "Монреаль" пригласил Маркова на церемонию чествования

Андрей Марков провел 990 матчей за "Монреаль" и вошел в сборную лучших игроков команды за 25 лет

Андрей Марков © AP Photo/ Tom Mihalek

ОТТАВА, 3 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль" пригласил бывшего российского защитника команды Андрея Маркова на церемонию чествования. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Церемония пройдет перед началом домашнего матча регулярного чемпионата с "Виннипегом", который пройдет в ночь на четверг и начнется в 03:30 мск. Марков попал в сборную лучших игроков "Монреаля" по итогам четверти века.

"Я был удивлен и счастлив. Современная мировая политика такова, что "Монреалю" непросто сделать то, что они делают, чтобы почтить мои достижения. Я очень ценю их желание сделать это. Пять лет назад, когда я завершил карьеру, я сказал, что еще слишком рано оценивать свою карьеру в перспективе, но сейчас первое, что приходит на ум - это то, что все эти годы в Монреале были лучшим временем в моей жизни", - отметил Марков.

"У меня много прекрасных воспоминаний о тех годах, и я был рад провести всю свою карьеру в НХЛ в составе "Монреаля". Каждый раз, выходя на лед Bell Centre (домашней арены "Монреаля" - прим. ТАСС), я чувствовал себя особенным, это было невероятное чувство. Если мы побеждали там, это было еще лучше. Мы не выиграли Кубок Стэнли, но все эти игры в Монреале были особенными и навсегда останутся в моей памяти", - добавил он.

Марков провел 990 игр за "Монреаль" в регулярных чемпионатах и 89 в плей-офф. В регулярных чемпионатах российский защитник набрал 572 (119 заброшенных шайб + 453 голевые передачи) очка. По этому показателю он делит второе место в истории клуба среди игроков обороны с Ги Лапуэнтом, лидером является Ларри Робинсон (883 очка). По окончании сезона-2016/17 "Монреаль" не стал предлагать Маркову новый контракт.

В составе сборной России Марков победил на чемпионате мира (2008) и дважды выигрывал бронзу соревнований (2005, 2007). Защитник стал двукратным чемпионом России (2000, 2005) в составе московского "Динамо" и обладателем Кубка Гагарина 2018 года с казанским "Ак Барсом".