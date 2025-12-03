Международный киберспортивный турнир пройдет во Владивостоке 17-18 декабря

Участие в турнире примут представители восьми стран

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Международный турнир "Кибервосток" пройдет с 17 по 18 декабря в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба Федерации компьютерного спорта России.

Спортсмены будут соревноваться в дисциплине Tekken 8. Международный турнир проводится по поручению президента России Владимира Путина и направлен на реализацию стратегии развития инновационных видов спорта в России.

Участие в турнире примут представители России, Китая, Индии, Казахстана, Индонезии, Южной Кореи, Турции и Таиланда. Призовой фонд составит 1 млн рублей.

Летом 2024 года международное соревнование "Кибервосток" по поручению президента РФ состоялось на набережной Цесаревича во Владивостоке. В турнире по Dota 2 приняли участие киберспортсмены из России, Китая, Ирана и Белоруссии.