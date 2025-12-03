Три чемпиона мира из РФ выступят на турнире Большого шлема по дзюдо в Токио

Соревнования пройдут 6-7 декабря

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Три чемпиона мира по дзюдо - Инал Тасоев, Тимур Арбузов и Матвей Каниковский - выступят в составе российской сборной на самом престижном турнире Мировой серии - Большом шлеме в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Соревнования, которые пройдут 6-7 декабря на татами Tokyo Metropolitan Gymnasium - дворца спорта, построенного в 1954 году к чемпионату мира по борьбе, - традиционно подводят черту сезона, собирая на татами сильнейших спортсменов мира. Год назад почти все золото турнира собрали японские дзюдоисты. Исключением стала лишь одна весовая категория - до 100 кг, где лучшим стал Каниковский. Он стал первым в истории двукратным победителем этих соревнований, выступая в статусе чемпиона Европы, а спустя полгода покорил и мировой пьедестал.

За мужскую сборную России в Токио выступят Иван Черных, Герман Кобец (оба - весовая категория до 66 кг), Армен Агаян, Абубакар Юсупов (оба - до 73 кг), Тимур Арбузов, Адам Цечоев (оба - до 81 кг), Егор Малкин, Астемир Абазов (оба - до 90 кг), Матвей Каниковский, Нияз Билалов (оба - до 100 кг), Инал Тасоев и Валерий Ендовицкий (оба - свыше 100 кг).

В Токио выступит и Элис Старцева (свыше 78 кг), которая год назад принесла российской команде первую за девять лет медаль - серебро - этого турнира. В сборную также вошли Марина Воробьева (до 48 кг), Глафира Борисова, Лилия Нугаева (обе - до 52 кг), Ирина Зуева, Ксения Галицкая (обе - до 57 кг), Дали Лилуашвили (до 63 кг), Мадина Таймазова, Дарья Антонова (обе - до 70 кг), Кристина Коновалова и Александра Рябченко (обе - до 78 кг).

Год назад россияне, выступавшие под флагом Международной федерации дзюдо, уступили по количеству наград только хозяевам турнира - сборной Японии, завоевав шесть медалей - одну золотую (Каниковский), две серебряные (Арбузов и Старцева) и три бронзовые (Денис Батчаев, Данил Лаврентьев и Аюб Блиев). 27 ноября Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны, первым соревнованием после возвращения национальной символики для российских дзюдоистов стал турнир Большого шлема в Абу-Даби.