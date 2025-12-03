Борис Ротенберг организует встречу школьника с олимпийскими чемпионами

14-летний Амир из Калининградской области мечтает встретиться с чемпионами по самбо и дзюдо

© Вадим Белозерцев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг организует встречу 14-летнего школьника из Калининградской области с олимпийскими чемпионами. Об этом этом Ротенберг сообщил журналистам.

Борис Ротенберг на площадке международного форума "Мы вместе" принял участие в акции "Елка желаний". Ротенберг выбрал открытки с новогодними мечтами детей, украшавшие специальную елку. Среди них желание 14-летнего Амира из Калининградской области, который мечтает встретиться с чемпионами по самбо и дзюдо. А также мечта 8-летней Насти, которая хочет побывать в петербургском цирке. Помимо этого, Ротенберг исполнит желание 10-летнего Иосифа, который хочет пройти с семьей первый большой велосипедный маршрут по России.

"Я думаю, что мы организуем встречу [Амира] не только с призерами и чемпионами России, но и с призерами и чемпионами Олимпийских игр, чемпионами мира, - сказал Ротенберг. - У Анастасии тоже такая очень хорошая мечта, мы ее исполним, потому что ленинградский цирк был всегда одним из лучших в Советском Союзе еще в свое время. Там были лучшие мастера, которые ездили по всей стране".

Он заверил, что все желания детей будут исполнены. "Это наше будущее, это наши дети, ради которых мы все делаем", - отметил Ротенберг.

Об акции

"Елка желаний" украшена открытками в виде новогодних шариков с желаниями детей. Ежегодно президент России выбирает несколько таких открыток. С 2018 года глава государства исполнил 20 новогодних детских желаний.

Исполнить детское желание могут и обычные граждане, как в очном, так и в дистанционном форматах - елки с открытками размещаются в местах проведения акции.

По условиям акции, присылать свои желания могут дети с ограниченными возможностями здоровья, в жизнеугрожающем состоянии или с инвалидностью, сироты и ребята из малообеспеченных семей. Также участвовать могут дети участников СВО, жители Донбасса, Новороссии и сопредельных обстреливаемых областей.

Подать заявку с новогодним желанием можно до 20 декабря на сайте елкажеланий.рф.