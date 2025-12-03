Представители Ирана примут участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу

Жеребьевка состоится 5 декабря в Вашингтоне

Сборная Ирана по футболу © Mohamed Farag/ Getty Images

ТЕГЕРАН, 3 декабря. /ТАСС/. Два представителя Ирана будут присутствовать на жеребьевке финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает Tehran Times.

Ранее иранская делегация отказалась от участия в церемонии жеребьевки из-за визовых ограничений со стороны США. Отмечается, что Федерация футбола Ирана пересмотрела свою позицию и отправит в Вашингтон главного тренера сборной Амира Галенои и главу отдела международных связей Омида Джамали.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.