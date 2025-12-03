"Металлург" выиграл матч КХЛ, забросив победную шайбу на последней секунде

Встреча завершилась со счетом 6:5

Редакция сайта ТАСС

Хоккеисты "Металлурга" © Михаил Синицын/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Екатеринбурге.

Заброшенными шайбами в составе "Металлурга" отметились Никита Михайлис (33-я минута), Владимир Ткачев (34), Данила Паливко (45), Роман Канцеров (46), Дмитрий Силантьев (57) и Робин Пресс (60). У "Автомобилиста" отличились Джесси Блэкер (23), Брукс Мэйсек (25), Максим Осипов (31), Рид Буше (40) и Александр Шаров (52). Победную шайбу гости забросили на последней секунде.

"Металлург" лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 52 очка в 33 играх. Екатеринбургская команда с 37 очками после 33 встреч располагается на 4-й строчке на Востоке.

В следующем матче "Металлург" 5 декабря сыграет в гостях против нижнекамского "Нефтехимика", "Автомобилист" в тот же день примет череповецкую "Северсталь".