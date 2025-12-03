Международная федерация гандбола планирует допустить россиян в 2026 году

Российские и белорусские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Международная федерация гандбола (IHF) планирует допустить российские и белорусские сборные до участия в соревнованиях в 2026 году. Об этом заявил президент Международной федерации гандбола Хассан Мустафа, комментарий которого приводит пресс-служба Белорусской федерации гандбола.

Российские и белорусские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

"Поскольку IHF планирует реинтегрировать национальные команды России и Белоруссии в мероприятия IHF начиная с 2026 года, мы высоко оценим ваше терпение и сотрудничество, которые позволят нам работать над заключительными этапами упомянутой реинтеграции", - сказал Мустафа.

Международный олимпийский комитет сохраняет рекомендацию не допускать спортсменов России и Белоруссии до участия в соревнованиях в командных видах спорта. Однако 4 ноября Международная федерация плавания объявила о том, что сборные России и Белоруссии смогут принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.