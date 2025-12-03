Победителей проекта "СпортТрек" объявили в Москве

В нынешнем сезоне участие в проекте приняли более 50 тыс. человек со всей России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Победителей проекта "СпортТрек" президентской платформы "Россия - страна возможностей" объявили в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В нынешнем сезоне участие в проекте приняли более 50 тыс. человек со всей России. Основными конкурсами стали соревнования для тренеров (свыше 2 тыс. участников) и программа "Профи среди любителей" для баскетболистов-любителей и начинающих организаторов (более 1,8 тыс. участников).

По итогам конкурса сильнейшие игроки и менеджеры смогут поработать с профессиональными баскетбольными клубами и федерациями, а организаторы мероприятий получат возможность предложить собственную концепцию спортивного события в рамках проекта "СпортТрек". Также участники проекта "СпортТрек" получат доступ к его другим трекам, среди которых "Мониторинг физической активности" (отслеживание количества шагов с помощью шагомера) и "Образовательный блок", в котором размещены онлайн-тренировки и выпуски подкаста "Диалог с чемпионом" с участием именитых спортсменов и деятелей спортивной индустрии.

Первое место в номинации "Профи среди любителей. Организаторы спортивных мероприятий" занял представитель Ленинградской области Алексей Орлов, второе место заняла представляющая Московскую область Анна Морозова. В конкурсе для тренеров по направлению "Профессионалы" победила представляющая Рязанскую область Виктория Дроздова, второй стала Анастасия Новак из Приморского края, третьей - Анастасия Корябкина из Тюменской области.

В конкурсе для тренеров в направлении "Любители" победил представляющий Ростовскую область Дмитрий Ярцев, второй стала Татьяна Двоеглазова из Тамбовской области, третьей - Алиса Проскорякова из Пензенской области. В номинации "Мониторинг активности" победила Анна Принцева из Вологодской области, вторым стал военнослужащий Ирек Садриев, третьим - Алисултан Султанбеков из Республики Дагестан. В номинации "Профи среди любителей. Спортивные менеджеры" победила Татьяна Южакова из Пермского края, второй стала Светлана Пермитина из Республики Удмуртия.

Проект "СпортТрек" президентской платформы "Россия - страна возможностей" реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети", направлен на выявление, развитие и сопровождение специалистов, занятых в сфере физической культуры и спорта, лидеров любительских спортивных сообществ, а также на массовое вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом.