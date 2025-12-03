Московское "Динамо" одержало четвертую победу подряд в КХЛ

Бело-голубые в овертайме победили "Северсталь"

Нападающий "Динамо" Дилан Сикьюра © Петр Ковалев/ ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Московское "Динамо" в овертайме одержало победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Череповце.

Шайбу на 65-й минуте забросил Дилан Сикьюра.

"Северсталь" потерпела второе поражение в девяти последних матчах в КХЛ. "Динамо" одержало четвертую победу подряд. В последний раз москвичи проигрывали 20 ноября в матче с новосибирской "Сибирью" (3:4 после серии буллитов).

"Северсталь" вышла на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 34 матчах. "Динамо" набрало 42 очка в 32 играх и занимает четвертое место на Западе.

В следующем матче "Северсталь" 5 декабря в гостях сыграет с екатеринбургским "Автомобилистом", "Динамо" в тот же день на выезде встретится с тольяттинской "Ладой".