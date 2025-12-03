Моторыгин установил рекорд "Динамо" по протяженности "сухой" серии в КХЛ

Голкипер не пропускает голов на протяжении 224 минут и 56 секунд

Редакция сайта ТАСС

Вратарь "Динамо" Максим Моторыгин © Михаил Синицын/ ТАСС

ТАСС, 3 декабря. Вратарь Максим Моторыгин установил рекорд московского "Динамо" по продолжительности серии без пропущенных голов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

В среду "Динамо" со счетом 1:0 в овертайме на выезде обыграло череповецкую "Северсталь" в матче регулярного чемпионата. Моторыгин не пропустил ни одной шайбы в третьей игре подряд. Последняя шайба в ворота голкипера бело-голубых влетела за 14 секунд до конца первого периода встречи с хабаровским "Амуром" (4:2). После этого динамовцы переиграли ярославский "Локомотив" (1:0) и нижегородское "Торпедо" (4:0).

Моторыгин не пропускает голов на протяжении 224 минут и 56 секунд. Он превзошел достижение казахстанского вратаря Виталия Еремеева, который в сезоне-2009/10 не пропускал в течение 221 минуты и 19 секунд.

Моторыгину 22 года, он является воспитанником "Динамо". За команду Континентальной хоккейной лиги вратарь выступает с сезона-2023/24. В 2021 году он стал чемпионом Молодежной хоккейной лиги в составе бело-голубых.