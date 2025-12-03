ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах в КХЛ

Армейцы в серии буллитов уступили "Торпедо"

Редакция сайта ТАСС

Игроки ЦСКА © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Нижегородское "Торпедо" в серии буллитов одержало победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. Заброшенными шайбами в составе "Торпедо" отметились Владислав Фирстов (27-я минута), Максим Летунов (31), Владимир Ткачев (44) и Никита Шавин (45). У ЦСКА отличились Денис Зернов (4, 52), Максим Соркин (37) и Иван Патрихаев (43). Автором победного буллита стал Илья Чефанов.

ЦСКА потерпел четвертое поражение в пяти последних матчах в КХЛ. Единственная победа на этом отрезке была одержана над тольяттинской "Ладой" 27 ноября (4:2). "Торпедо" одержало вторую победу в шести последних играх в регулярном чемпионате. Армейский клуб располагается на 9-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 33 очка в 33 матчах. "Торпедо" с 43 очками после 34 игр занимает 4-е место на Западе.

В следующем матче ЦСКА 5 декабря в гостях сыграет с челябинским "Трактором", "Торпедо" в тот же день на выезде встретится с "Шанхай Дрэгонс".