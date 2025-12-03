Виктор Козлов назвал почетным приглашение в штаб команды "Россия 25"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Главный тренер уфимского "Салавата Юлаева" Виктор Козлов назвал почетным приглашение в тренерский штаб сборной "Россия-25" на Кубок Первого канала. Об этом 50-летний специалист рассказал журналистам.
"Когда приглашают в сборную, нельзя ответить "нет". Роман Борисович (Ротенберг, главный тренер команды - прим. ТАСС) позвонил, мы переговорили, и я принял такое решение. Еду в роли не главного тренера? Это сборная, любая роль в тренерском штабе - она почетная", - сказал Козлов.
Кубок Первого канала пройдет в Новосибирске с 11 по 14 декабря 2025 года. В турнире также примут участие сборные Казахстана и Белоруссии. Матчи состоятся на "Сибирь-Арене". Действующим победителем турнира является национальная команда России.