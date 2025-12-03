Дэйли: игроки НХЛ не поедут на Олимпиаду, если каток не будет достроен

Мужской олимпийский турнир по хоккею на Олимпиаде в Италии пройдет с 11 по 22 февраля

Редакция сайта ТАСС

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли © Bruce Bennett/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпиаде 2026 года, если каток с североамериканскими размерами площадки не будет достроен. Об этом заявил заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли, чей комментарий приводит портал Daily Faceoff.

На площадке должны были пройти игры молодежного чемпионата мира в дивизионе 1В, однако соревнования были перенесены на другую арену. Ранее портал The Athletic сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила размер площадки 59,85 метра на 24,8 метра. В НХЛ размеры составляют 60,96 метра в длину и 25,90 метра в ширину.

"Зависит от того, какой процент вы готовы присвоить вероятности того, что каток не будет достроен. Если каток не будет достроен, хоккеисты НХЛ не поедут на Олимпиаду", - сказал Дэйли.

Игроки НХЛ выступали на Олимпиадах с 1994 по 2014 год. В 2022 году хоккеисты лиги должны были сыграть на Олимпиаде, но отказались от поездки в Китай из-за пандемии коронавируса. В июле этого года НХЛ, профсоюз лиги и IIHF подписали соглашение об участии игроков в двух ближайших Олимпиадах.

Мужской олимпийский турнир по хоккею на Олимпиаде в Италии пройдет с 11 по 22 февраля.