Уэйн Гретцки примет участие в жеребьевке чемпионата мира по футболу

Также в церемонии, которая пройдет 5 декабря, поучаствуют Том Брэди, Шакил О'Нил и Аарон Джадж

Уэйн Гретцки © AP Photo/ Nick Wass

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Лучший бомбардир в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадец Уэйн Гретцки примет участие в церемонии жеребьевки финальной стадии чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

В церемонии также примут участие победитель семи Супербоулов, бывший игрок в американский футбол Том Брэди, четырехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил и трижды самый ценный игрок Американской лиги Главной лиги бейсбола (MLB) Аарон Джадж.

"Футбол обладает уникальной способностью объединять людей со всего мира и оказывать положительное влияние, и я с нетерпением жду, когда мы примем самый масштабный чемпионат мира. Я очень рад быть частью жеребьевки, которая определит судьбу команд-участниц и вызовет эмоции по всему миру. Для меня лично это будет незабываемый момент", - сказал Гретцки.

Гретцки 64 года, он является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли. В прошлом сезоне российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин побил рекорд канадца по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету россиянина 909 голов, Гретцки забросил 894 шайбы, также на его счету 1 963 результативные передачи.

В чемпионате мира 2026 года впервые примут участие 48 сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Жеребьевка состоится 5 декабря 2025 года в Вашингтоне.