Форвард "Филадельфии" Мичков отдал две голевые передачи в матче с "Баффало"

Его команда одержала победу со счетом 5:2

Нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков © Emilee Chinn/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. "Филадельфия" обыграла "Баффало" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Трэвис Конекны (9-я минута), Тревор Зеграс (10), Бобби Бринк (10), Ноа Кейтс (22), Оуэн Типпетт (33). У "Баффало" отличились Джейсон Закер (5), Боуэн Байрэм (32).

Российский нападающий "Филадельфии" Матвей Мичков отметился двумя голевыми передачами. В 26 играх текущего сезона форвард набрал 16 очков (8 голов + 8 голевых передач). Его партнер по команде форвард Никита Гребенкин отдал один голевой пас, на счету хоккеиста 4 (1+3) очка в 17 играх. Защитник "Филадельфии" Егор Замула не отметился результативными действиями.

"Филадельфия" занимает третье место в Столичном дивизионе с 33 очками после 26 матчей. "Баффало" идет на седьмом месте Атлантического дивизиона с 26 очками после 27 встреч. В следующем матче "Филадельфия" примет "Колорадо" 7 декабря, "Баффало" в ночь на 6 декабря в гостях встретится с "Виннипегом".