"Бруклин" одержал вторую победу подряд в НБА. Демин набрал 10 очков

Также на его счету четыре результативные передачи

Редакция сайта ТАСС

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Michael Reaves/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. "Бруклин" обыграл "Чикаго" со счетом 113:103 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бркулина" Майкл Портер, набравший 33 очка, а также сделавший 10 подборов и отдавший пять передач. У "Чикаго" больше всего очков набрал защитник Джош Гидди (28).

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 10 очков. Игрок провел на площадке 25 минут, за это время он также сделал четыре передачи. Клуб из Нью-Йорка одержал вторую победу подряд.

"Бруклин" располагается на 13-м месте в Восточной конференции, команда одержала пять побед при 16 поражениях. "Чикаго" идет 11-м на Востоке с девятью победами и 12 поражениями. В следующем матче "Бруклин" в ночь на 5 декабря по московскому времени примет "Юту", "Чикаго" днем позднее дома встретится с "Индианой".