Форвард "Монреаля" Демидов набрал 20-е очко в сезоне НХЛ

Его команда в серии буллитов обыграла "Виннипег"

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов © Matthew Stockman/ Getty Images

ОТТАВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Монреаль" обыграл "Виннипег" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Монреаля" шайбы забросили Юрай Слафковски (30-я минута), Оливер Капанен (35), победный буллит реализовал Коул Кофилд. У "Виннипега" отличились Марк Шайфли (19), Кайл Коннор (32).

Российский нападающий "Монреаля" Иван Демидов отметился голевой передачей. Форвард довел число набранных очков в текущем сезоне до 20, в 26 матчах россиянин забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач. Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников не отметился результативными действиями.

"Монреаль" занимает второе место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 31 очко в 26 матчах. "Виннипег" идет на четвертом месте Центрального дивизиона с 27 очками после 26 игр. В следующем матче "Монреаль" в ночь на 7 декабря по московскому времени в гостях сыграет с "Торонто", "Виннипег" днем ранее примет "Баффало".