Вратаря Аскарова заменили после 4 пропущенных шайб от "Вашингтона"

Одну из шайб в ворота российского голкипера "Сан-Хосе" забросил Александр Овечкин

Вратарь "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров © AP Photo/ Jeff Chiu

ВАШИНГТОН. 4 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров был заменен после четырех пропущенных шайб в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона".

Одну из шайб в ворота Аскарова забросил российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. После первого периода "Вашингтон" ведет со счетом 4:0.

Аскарову 23 года, матч с "Вашингтоном" стал для него 18-м в текущем сезоне. На счету россиянина 10 побед.