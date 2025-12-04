Вратаря Аскарова заменили после 4 пропущенных шайб от "Вашингтона"
Редакция сайта ТАСС
03:59
ВАШИНГТОН. 4 декабря. /ТАСС/. Российский голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров был заменен после четырех пропущенных шайб в первом периоде домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Вашингтона".
Одну из шайб в ворота Аскарова забросил российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин. После первого периода "Вашингтон" ведет со счетом 4:0.
Аскарову 23 года, матч с "Вашингтоном" стал для него 18-м в текущем сезоне. На счету россиянина 10 побед.