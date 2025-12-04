Победители приза ТАСС "За верность" станут известны на церемонии 4 декабря

В категории "РПЛ" за победу поборются 11 футболистов

Памятник Федору Черенкову © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония награждения приза "За верность" имени бывшего футболиста московского "Спартака" и сборной СССР Федора Черенкова пройдет 4 декабря. По ее итогам станут известны победители в восьми номинациях.

Номинации разделены на основные и специальные. В основных будут объявлены лучшие в категориях "Российская премьер-лига (РПЛ)", "Первая лига" и "Вторая лига". Номинанты были объявлены 26 ноября.

В категории "РПЛ" за победу поборются 11 футболистов - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Роман Зобнин и Александр Максименко (оба - "Спартак"), Дмитрий Баринов ("Локомотив"), Константин Тюкавин и Игорь Лещук (оба - "Динамо"), Михаил Кержаков ("Зенит"), Ризван Уциев ("Ахмат"), Андрей Малых ("Оренбург"), Хорен Байрамян ("Ростов") и Сергей Петров ("Краснодар").

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев © Александр Щербак/ ТАСС

Тюкавин отметил, что в числе номинантов собраны все патриоты своих клубов. "Я в "Динамо" с пяти лет, люблю свой клуб и команду, мечтаю достичь с ней самых больших целей - наши болельщики это знают, - сказал Тюкавин ТАСС. - Хорошо, что такие премии создаются, чтобы поддержать не только известных футболистов, но и людей на незаметных должностях, которые тоже верой и правдой служат своим клубам".

Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин © Софья Сандурская/ ТАСС

В число номинантов на приз в категории "Первая лига" вошли 8 игроков - Денис и Дмитрий Рахмановы ("Волга"), Руслан Аюкин ("Камаз"), Ильнур Альшин ("Факел"), Дмитрий Самойлов ("Шинник"), Андрей Голубев и Марат Ситдиков (оба - "Нефтехимик") и Артем Мамин ("Урал"). Альшин в разговоре с ТАСС отметил, что чувствует гордость от номинации на данный приз. "Спасибо клубу, который представил меня на номинирование, - сказал он. - Мне очень приятно это внимание, я действительно многое пережил в Воронеже - самом футбольном городе России. Надеюсь, что самые главные достижения с клубом - впереди".

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов © Михаил Синицын/ ТАСС

На победу в категории "Вторая лига" претендуют 10 футболистов - Александр Бем ("Тюмень"), Владимир Бартасевич ("Чертаново"), Иван Житников ("Динамо", Барнаул), Даниил Зуев, Андрей Придюк и Евгений Тюкалов (все - "Амкар"), Дмитрий Лесников и Алексей Павлишин (оба - "Волгарь"), Андрей Пыркин ("Череповец") и Аскер Делок ("Дружба").

Специальные номинации

В специальных номинациях будут награждены победители в категориях "Лучший воспитанник", "Лучший товарищ по команде", "За вклад в российский футбол", "За преданность делу" и "За выдающиеся достижения в жизни".

Тренер Валерий Газзаев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

За победу в категории "За вклад в российский футбол" поборются Юрий Семин, Валерий Газзаев, Гаджи Гаджиев, Анатолий Давыдов, Сергей Семак и Олег Романцев. Газзаев считает, что в этой категории собрались достойные тренеры. "Среди номинантов собрано созвездие наших тренеров. Рад, что тренеры в целом вносят вклад в развитие отечественного футбола, они своей профессиональной деятельностью двигают его вперед, - сказал Газзаев ТАСС. - Все номинанты вносили и продолжают вносить новое для истории российского футбола. Каждый достоин победы, каждый внес огромный вклад в отечественный футбол".

Врач ЦСКА Эдуард Безуглов © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

В категории "За выдающиеся достижения" 4 номинанта - Дмитрий Лебедев, Сергей Путилин, Эдуард Безуглов и Янис Шебут. Безуглов в разговоре с ТАСС отметил, что попадание в число номинантов является для него престижным событием. "Среди других номинантов очень достойные люди и профессионалы, которые каждый день делают наш футбол лучше, - сказал Безуглов. - Уверен, что премия станет традиционной и сможет объединить людей, действительно любящих футбол в самых разных его проявлениях".

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба © Александр Щербак/ ТАСС

На "Лучшего воспитанника" претендуют Тюкавин, Алексей Батраков и Баринов (оба - "Локомотив"), Эдуард Сперцян и Александр Черников (оба - "Краснодар"), Аюкин, Бартасевич, Денис и Дмитрий Рахмановы. Номинантами в категории "Лучший товарищ по команде" стали Петров, Данил Круговой (ЦСКА), Олег Иванов ("Рубин"), Михаил Кержаков и Дуглас Сантос (оба - "Зенит"), Артем Дзюба ("Акрон") и Денис Глушаков (завершил карьеру).

Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков © Александр Демьянчук/ ТАСС

За победу в категории "За преданность делу" поборются Алексей Поддубский ("СКА-Хабаровск"), Александр Кузнецов ("Леон Сатурн"), Кирилл Матушанский ("Звезда"), Максим Грошев и Николай Мыльников (оба - "Оренбург"), Михаил Бирюков и Сергей Семак (оба - "Зенит"), Сергей Бурдин, Эдуард Саркисов и Сергей Шахвердов (все - "Черноморец"), Сергей Дудкин ("Зенит", Пенза), Валерий Кондрашов ("Волгарь"), Алексей Завгородний и Александр Петров (оба -"Торпедо", Москва), Николай Таран ("Севастополь"), Павел Черных ("Тюмень") и Владимир Никольский ("Торпедо", Владимир).

О призе

Приз "За верность" был учрежден ТАСС при поддержке Министерства спорта РФ и ГК "Дело". Победителей определят решением жюри. Его председателем стал министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также в него вошли президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, президент РПЛ Александр Алаев, генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, народный артист РФ Денис Мацуев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и основатель и председатель совета директоров ГК "Дело" Сергей Шишкарев.

Премия названа именем Федора Черенкова, поскольку восхищение его игрой объединяло всех болельщиков независимо от клубных пристрастий.