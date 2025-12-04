Чемпионка Европы Лыскун сменила украинское гражданство на российское

ТАСС, 4 декабря. Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун приняла российское гражданство, отказавшись от украинского. Об этом она рассказала газете "Известия".

Спортсменка отметила, что на ее решение повлияла некомпетентность работавших с ней тренеров. При этом Лыскун сталкивалась на Украине с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами.

"У нас все тренеры - гимнасты или батутисты. Как человек совершенно с другой отрасли может тебя чему-то обучить? В течение последних лет в спорте на Украине я понимала, что не расту", - сказала Лыскун.

Лыскун 23 года, она является уроженкой Луганска. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте. Также в ее активе две золотые, четыре серебряные и бронзовая награда чемпионатов Европы по водным видам спорта. На европейских первенствах по прыжкам в воду в ее активе две золотые, серебряная и бронзовая медаль.