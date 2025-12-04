Аэропорт Домодедово примет чемпионат России по BMX-фристайлу

Соревнования пройдут 13 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине "флэт" пройдет 13 декабря в терминале столичного аэропорта Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта России (ФВСР).

"Впервые в мире национальный чемпионат по велоспорту пройдет в терминале аэропорта, - сообщил представитель пресс-службы. -13 декабря в терминале аэропорта Домодедово пройдет чемпионат России по BMX-фристайлу в дисциплине "флэт". Россия станет первой, кто проводит соревнования в рамках чемпионата страны в терминале крупнейшего международного аэропорта".

"При этом проведение соревнований никак не повлияет на пассажиропоток. Наоборот, граждане и гости столицы смогут наблюдать за исполнением трюков спортсменов в ожидании своих рейсов. "Танцы на велосипеде", а именно так еще называют дисциплину "флэт", продемонстрируют сильнейшие райдеры страны. Кроме того, с показательными выступлениями выступят ведущие райдеры из Белоруссии, Китая и Таиланда", - добавил собеседник ТАСС.