Лыжница Непряева считает, что Терентьева сможет вернуться на высокий уровень

Текущий сезон спортсменка пропускает из-за беременности
05:01

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева сможет вернуться на высокий уровень после рождения ребенка. Такое мнение ТАСС высказала сестра Терентьевой лыжница Дарья Непряева.

Терентьева пропускает сезон из-за беременности.

"Конечно, когда мы узнали о беременности, мы очень обрадовались, - сказала Непряева. - Я думаю, что она сможет вернуться на высокий уровень. Она очень сильная, если она захочет, то все получится".

Терентьевой 30 лет, в ее активе также одна серебряная и две бронзовые медали Олимпийских игр, серебро и две бронзовые награды чемпионатов мира. В сезоне-2021/22 она выиграла общий зачет Кубка мира и стала первой российской победительницей престижной многодневки "Тур де ски". 

