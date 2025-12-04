Мбаппе вышел на пятое место по голам за календарный год в XXI веке

В активе форварда "Реала" и сборной Франции 62 гола

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе © Juan Manuel Serrano Arce/ Getty Images

МАДРИД, 4 декабря. /ТАСС/. Французский нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Килиан Мбаппе вышел на пятое место по голам за календарный год в XXI веке.

В среду в матче чемпионата Испании против "Атлетика" (3:0) Мбаппе забил дважды и довел число голов в 2025 году за "Реал" и сборную Франции до 62.

Лидером по числу голов за календарный год является аргентинский нападающий Лионель Месси, в 2012 году забивший 91 гол. Второе место делят португальский нападающий Криштиану Роналду и польский форвард Роберт Левандовский, забившие 69 голов в 2013 и 2021 годах соответственно. На четвертом месте располагается Роналду с 63 голами в 2014 году.