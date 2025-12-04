Футболист "Балтики" Саусь назвал главное качество тренера Талалаева

Игрок отметил, что специалист очень требователен

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Требовательность является главным качеством главного тренера калининградского футбольного клуба "Балтика" Андрея Талалаева. Такое мнение ТАСС высказал защитник "Балтики" Владислав Саусь.

Талалаев возглавил "Балтику" в сентябре 2024 года.

"Главное качества Андрея Викторовича - требовательность. То есть он на мелочи обращает внимание, - сказал Саусь. - У него конкретные задачи, которые мы должны выполнять на поле".

"Мы живем от игры к игре. В принципе хотим добывать победу в каждом матче. Где-то получается, где-то нет. Думаю, что мы стали хорошим коллективом, крепкой командой, которую уже воспринимают по-другому, не как в начале чемпионата. Думаю, что нам возможно бороться за тройку", - добавил он.

"Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 32 очка в 17 матчах. Отставание от идущего третьим петербургского "Зенита" составляет 4 очка.