"Вашингтон" благодаря дублю Овечкина разгромил "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 7:1

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © AP Photo/ Karl DeBlaker

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. "Вашингтон" обыграл "Сан-Хосе" со счетом 7:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин (9-я, 23-я минуты), Сонни Милано (11), Райан Леонард (14, 42), Брэндон Дюхейм (18), Дилан Строум (40). У "Сан-Хосе" отличился Павол Регенда (53).

Овечкин забросил 910-ю и 911-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, упрочив лидерство в списке лучших снайперов в истории лиги и продлив серию с результативными действиями до шести матчей. Россиянин довел число голов в НХЛ с учетом плей-офф до 988 (911 в регулярных чемпионатах + 77 в плей-офф). По этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (1 016; 894+122). Овечкин набрал больше одного очка в 181-й раз в НХЛ, по этому показателю он также уступает только Гретцки, у которого 189 игр, в которых он набирал больше одного очка.

"Сан-Хосе" начал матч с россиянином Ярославом Аскаровым в воротах, однако он был заменен после четвертой пропущенной шайбы. Вратарь отразил восемь бросков. Защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов отметился результативной передачей.

"Вашингтон" возглавил турнирную таблицу Столичного дивизиона, команда набрала 36 очков в 28 матчах. "Сан-Хосе" идет на четвертом месте Тихоокеанского дивизиона с 29 очками после 28 встреч. В следующем матче "Вашингтон" утром 6 декабря по московскому времени на выезде сыграет с "Анахаймом", "Сан-Хосе" тогда же проведет гостевой матч с "Далласом".