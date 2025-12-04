UCI присвоил нейтральный статус двум россиянкам

Статус получили Алена Богданова и Ольга Петроченко

Редакция сайта ТАСС

© Tim De Waele/ Getty Images

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус российским спортсменкам Алене Богдановой и Ольге Петроченко. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Петроченко 33 года, она является неоднократной победительницей чемпионатов России по велотреку для спортсменов, испытывающих проблемы со зрением. 19-летняя велосипедистка из Санкт-Петербурга Богданова выступает как на треке, так и на шоссе. Она является победительницей первенств России в велогонках на шоссе.

В мае 2023 года Международный союз велосипедистов разрешил участие российских и белорусских спортсменов в мероприятиях международного календаря, включая Кубок мира, Кубок наций и чемпионаты мира, в качестве нейтральных индивидуальных спортсменов без наличия каких-либо ассоциаций с Российской Федерацией или Белоруссией, их национальной федерацией или национальным олимпийским комитетом.