Неймар впервые с 2022 года оформил хет-трик

Форвард отличился в гостевом матче 37-го тура чемпионата Бразилии против "Жувентуде"

Нападающий "Сантоса" Неймар © Ricardo Moreira/ Getty Images

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 декабря. /ТАСС/. Бразильский нападающий "Сантоса" Неймар оформил хет-трик впервые с апреля 2022 года.

Форвард отличился в гостевом матче 37-го тура чемпионата Бразилии против "Жувентуде" (3:0). Последний раз бразилец забивал три гола в одном матче 9 апреля 2022 года, тогда он выступал за французский "Пари Сен-Жермен" и оформил хет-трик в матче чемпионата Франции против "Клермона" (6:1).

"Сантос" благодаря победе поднялся на 14-е место, команда перед последним туром набрала 44 очка и находится в двух очках от 17-го места, с которого начинается зона вылета. "Жувентуде" идет на 19-м месте с 34 очками. В заключительном туре "Сантос" 7 декабря примет "Крузейро".

Неймару 33 года, он выступает за "Сантос" с января, подписав контракт на полгода. Позднее футболист принял решение продлить соглашение до конца 2025 года. "Сантос" является первым клубом в карьере форварда, в его составе футболист выиграл Кубок Бразилии и Кубок Либертадорес. С августа 2023 года Неймар играл за "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии, который расторг с ним контракт в январе 2025-го.

Перед переходом в "Аль-Хиляль" Неймар выступал за ПСЖ. За его трансфер парижский клуб в 2017 году заплатил испанской "Барселоне" рекордные для мирового футбола €222 млн. Вместе с ПСЖ футболист стал пятикратным чемпионом Франции, четырехкратным обладателем суперкубка страны, трижды победил в Кубке Франции, дважды - в Кубке лиги. В составе "Барселоны" футболист дважды выиграл чемпионат Испании, три раза - кубок страны, по разу - Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.