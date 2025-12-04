Монсон оценил шансы Яна в бою с Двалишвили

Поединок между спортсменами пройдет в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян имеет хорошие шансы на победу в реванше с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Мерабом Двалишвили. Такое мнение ТАСС высказал бывший боец UFC Джефф Монсон.

Ян проведет реванш с Двалишвили в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе (США, штат Невада). Первый поединок завершился победой грузинского бойца решением судей.

"Ян имеет хорошие шансы на победу, - сказал Монсон. - В первом бою у него была травма, это серьезно осложнило ему работу. Сейчас все должно быть по-другому. Тем более это четвертый бой Двалишвили за год. Непонятно, как его организм на это отреагирует".

Яну 32 года, он является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе. Он проиграл Двалишвили решением судей в 2023 году. На его счету 19 побед и 5 поражений. Двалишвили 34 года, он одержал 21 победу и потерпел четыре поражения.