Бусыгин назвал отличия хоккея 3х3 от классического

Турнир пройдет в рамках Кубка Первого канала

Хоккеист "Автомобилиста" Ярослав Бусыгин (в центре) © Петр Ковалев/ ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Хоккей в формате 3х3 отличается от классической игры большим количеством голевых моментов и времени, у игроков в нем есть больше возможностей играть агрессивно и нестандартно. Такое мнение ТАСС высказал защитник екатеринбургского "Автомобилиста" Ярослав Бусыгин.

Ранее Бусыгин попал в расширенный состав сборной "Россия 25" на Кубок Первого канала, на котором 11 декабря пройдет турнир сборных в формате 3х3.

"Очень хотелось бы принять участие в турнире 3х3, очень люблю этот формат, особенно с международными командами, которые будут там присутствовать. Это более агрессивный, атакующий хоккей. Там больше пространства, больше голевых моментов, времени, где-то можно более агрессивно поиграть, где-то нестандартно", - сказал Бусыгин.

Кубок Первого канала пройдет 11-14 декабря в Новосибирске, в нем сыграют команды "Россия 25", Белоруссии и Казахстана. 13 декабря российская команда сыграет с белорусами, а 14 декабря - с хоккеистами из Казахстана.