Американский баскетболист "Автодора" отказался возвращаться в Россию

Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США

Редакция сайта ТАСС

Терренс Эдвардс © Andy Lyons/ Getty Images

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Американский баскетболист Терренс Эдвардс отказался возвращаться в расположение саратовского клуба Единой лиги ВТБ "Автодор" после поездки в США. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Баскетбольный клуб "Автодор" информирует о том, что игрок Терренс Эдвардс не вернулся в расположение клуба после краткосрочной поездки в США и уведомил о своем нежелании возвращаться в Россию. Клуб предпримет все необходимые меры, включая юридические, для защиты своих интересов по контракту с Эдвардсом", - говорится в сообщении клуба.

Эдвардсу 23 года, он выступал за "Автодор" с августа 2025 года.