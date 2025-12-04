На Украине назвали предательством решение Лыскун выступать за Россию

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил, что спортсменка не имела проблем с финансированием на Украине

Редакция сайта ТАСС

София Лыскун © Maja Hitij/ Getty Images

ТАСС, 4 декабря. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт считает предательством решение чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун принять российское гражданство. Об этом он заявил порталу Champion.com.ua.

Ранее "Известия" сообщили, что Лыскун отказалась от украинского гражданства и приняла российское. Спортсменка отметила, что на ее решение повлияла некомпетентность работавших с ней тренеров. При этом Лыскун сталкивалась на Украине с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами.

"Узнал об этой новости сегодня, был очень неприятно удивлен, - сказал Гутцайт. - Эта девочка переехала из Луганска в Киев в 2014 году, выступала за сборную Украины, имела проукраинскую позицию. Это просто предательство, у меня это не укладывается в голове. Она не имела проблем с финансированием - ей платили стипендию, организовывали сборы и выезды на соревнования".

Лыскун 23 года, она является уроженкой Луганска. Спортсменка является серебряным призером чемпионата мира 2022 года в прыжках с вышки в миксте. Также в ее активе две золотые, четыре серебряные и бронзовая награда чемпионатов Европы по водным видам спорта. На европейских первенствах по прыжкам в воду в ее активе две золотые, серебряная и бронзовая медаль.