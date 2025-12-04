Дегтярев: беспрекословный авторитет Путина помог вернуть дзюдоистам флаг РФ

На турнире Большого шлема в Абу-Даби российские дзюдоисты выступили с национальной символикой

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Максим Слуцкий/ ТАСС

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Беспрекословный авторитет президента России Владимира Путина помог вернуть дзюдоистов страны на мировую арену с национальной символикой. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Дегтярев провел встречу с президентом Федерации дзюдо России Сергеем Соловейчиком, на которой они обсудили выступление российских дзюдоистов на прошедшем этапе Большого шлема в Абу-Даби.

"Беспрекословный авторитет президента России Владимира Владимировича Путина помог вернуть наших дзюдоистов на мировую арену с национальной символикой, - написал Дегтярев. - А Аюб Блиев позволил болельщикам вновь испытать гордость за страну - он завоевал золото в категории 60 кг. Два золота и четыре серебра российских дзюдоистов в ОАЭ стали лучшим результатом на турнире среди 53 стран-участниц".

Дегтярев поздравил с заслуженным признанием федерацию и сборную страны, которая готовится выступить за на заключительном этапе Большого шлема в Токио. Соловейчик отметил, что федерация развивает и поддерживает целый ряд проектов для детей и подростков от 4 до 18 лет.

27 ноября Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны, первым соревнованием после возвращения национальной символики для российских дзюдоистов стал турнир Большого шлема в Абу-Даби.