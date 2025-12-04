Лыжница Сорина финишировала в гонке на Кубке России с кровью на лице

Спортсменка заняла 12-е место в гонке на 10 км свободным стилем

Татьяна Сорина © Станислав Красильников/ ТАСС

ТЮМЕНЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Лыжница Татьяна Сорина завершала гонку на 10 км свободным стилем на втором этапе Кубка России в Тюмени с кровью на лице.

Победу одержала Алина Пеклецова, преодолевшая дистанцию за 24 минуты 52,8 секунды. Второе место заняла Евгения Крупицкая (отставание - 8,1 секунды), третье - Екатерина Никитина (+25,5). Сорина показала 12-й результат (+1.10,7), ей потребовалась помощь тренера, чтобы вытереть кровь с лица.

Сориной 31 год, она является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете. Также в активе спортсменки серебро чемпионата мира в эстафетной гонке.