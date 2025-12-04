В Афинах началась церемония передачи олимпийского огня зимних Игр в Италии

Церемония проходит на стадионе "Панатинаикос", на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры

© Юрий Малинов/ ТАСС

АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Церемония передачи олимпийского огня организаторам XXV зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии началась на афинском историческом стадионе "Панатинаикос". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Дождь, шедший с прошлого вечера в Афинах, закончился, и засветило солнце. Церемония проходит на беломраморном стадионе "Панатинаикос", на котором в 1896 году были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. Стадион - полностью открытый, навесов над трибунами нет. В связи с прогнозируемыми метеорологами грозами НОК Греции заявил, что церемония будет "ограничена по времени в целях обеспечения безопасности и минимизации рисков для всех ее участников". Художественная программа не состоится, а будет проведена только торжественная часть передачи огня с меньшим количеством участников.

Согласно программе мероприятия, планируется исполнить олимпийский гимн и гимны Греции и Италии, а также поднять олимпийский флаг и флаги двух стран. Ожидается, что перед присутствующими выступят с приветствиями глава Национального олимпийского комитета Греции Исидорос Кувелос и президент оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго.

На стадионе завершится эстафета олимпийского огня, стартовавшая 26 ноября в Древней Олимпии - родине Олимпийских игр. Тогда в церемонию зажжения огня тоже вмешалась непогода. Из-за нее торжественное мероприятие пришлось перевести с античного стадиона в местный Археологический музей. Для зажжения факела использовался резервный огонь, вспыхнувший 24 ноября от солнечных лучей в ходе генеральной репетиции церемонии, состоявшейся на археологической площадке Древней Олимпии у античного храма Геры. Верховная жрица, роль которой исполняла известная в Греции актриса Мэри Мина, передала огонь первому факелоносцу - бронзовому призеру Олимпийских игр - 2024 по академической гребле Петросу Гайдатзису.

Маршрут эстафеты по греческой земле длился 9 дней, она охватила 2 200 км, пересекла 23 префектуры и 7 регионов страны. Последний олимпийский алтарь на стадионе "Панатинаикос" зажжет представительница женской сборной Греции по водному поло Елена Ксенаки в знак признания большого успеха - завоевания золотой медали на чемпионате мира по водным видам спорта этим летом. В конце ритуала верховная жрица передаст факел с олимпийским огнем главе НОК Греции, а он вручит его организаторам Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Итальянская часть эстафеты начнется в Риме ровно за два месяца до церемонии открытия Игр - 6 декабря. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, включая острова Сардиния и Сицилия, а также Кортина-д'Ампеццо, где пройдет часть соревнований. Эстафета завершится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане 6 февраля. Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.